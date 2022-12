Ascolti Tv 24 dicembre 2022, la Notte Santa è all'insegna del Volo, ma non è Natale senza Una Poltrona per due

Ascolti 24 dicembre 2022 in prima serata su Rai1 la prima tv del film Io sono Babbo Natale con Gigi Proietti e Marco Giallini, in onda dalle 21:58 alle 23:46, è stato visto da una media di 1.474.000 spettatori pari all’11% di share. Su Canale5 Il Volo con Natale a Gerusalemme, dalle 21:31 alle 23:59, ha vinto la serata con 3.169.000 spettatori di media e 23.6% di share. Su Rai2 Non ti presento i miei in prima tv 603.000 (4.1%). Su Italia1 il classico del 24 dicembre: Una poltrona per due 1.948.000 (14.2%). Su Rai3 Il Meglio del Festival del Circo di Montecarlo 1.269.000 (9.3%). Su Rete4 Vacanze romane 370.000 (2.7%). Su La7 Una Giornata Particolare 294.000 (2.1%). Su Tv8 Un Natale regale 290.000 (2%). Sul Nove Freddie Mercury L’immortale 403.000 (3.4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 A Sua Immagine Speciale Natalizio Messaggio di Mons. Matteo Maria Zuppi, dalle 21:17 alle 21:32, 2.476.000 (16.8%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.445.000 (23%). Su Rai3 Il Meglio di Generazione Bellezza 711.000 (4.8%). Su Rete4 Controcorrente 449.000 (3%) e 490.000 (3.3%). Su La7 Uozzap! Collezione 369.000 (2.5%). Su Tv8 4 Ristoranti 412.000 (2.8%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 309.000 (2.1%).

Nel Preserale su Rai1 la Santa Messa di Natale, dalle 19:20 alle 21:17, 2.828.000 (19.4%). Su Canale5, Caduta Libera! 2.778.000 (19.9%). Sul Nove A Bocelli Family Christmas 186.000 spettatori (1.3%). Nel pomeriggio la finale dello Zecchino d’Oro condotto da Francesca Fialdini e Paolo Conticini, vinta da Il Panda con le Ali, registra 2.099.000 spettatori di media con il 17.3% di share.

In Seconda Serata su Rai1 Betlemme, le Note del Natale 1.002.000 (10.4%). Su Canale5 Una tata magica 948.000 (14.6%). Su Rai2 Natale allo Starlight 346.000 (3.1%). Su Italia1 altro classico di successo dopo Una Poltrona per due arriva The Blues Brothers 821.000 (12%). Su Rai3 Gli eroi del Natale 441.000 (6.2%). Su Rete4 Mia moglie è una strega con Renato Pozzetto 174.000 (2.9%). Su La7 La7 Doc Papa Francesco 161.000 (1.5%).

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Dicembre 2022, 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA