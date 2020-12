Ascolti Tv 24 dicembre 2020, Una Poltrona per Due ormai è come l’albero di Natale

Ascolti Tv ieri 24 dicembre 2020. Su Rai1 Heidi ha conquistato una media di 3.218.000 spettatori pari al 13,7% di share. Su Italia 1 Una Poltrona per Due 2.933.000 (12,7%). Su Canale 5 il Concerto di Natale 2.184.000 spettatori (11,3%). Su Rai3 Festival Internazionale del Circo di Montecarlo 2.510.000 (10,8%). Su Rai2 Alla Ricerca di Dory 1.476.000 (6,1%). Su Rete4 Sette Spose per Sette Fratelli 775.000 (3,3%). Su La7 Le Avventure di Tin Tin Il Segreto dell’Unicorno 362.000 (1,5%). Su Tv8 Un Natale coi Fiocchi 366.000 (1,5%), sul Nove Porgi l’altra Guancia 299.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Tim su Rai1 Speciale A Sua Immagine 3.843.000 (16,5%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.125.000 (17,4%). Su Rai2 Tg2 Post 1.127.000 (4,8%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.116.000 (4,8%) e Un Posto al Sole 1.340.000 (5,7%). Su Rete4 Stasera Italia News 744.000 (3,2%) nella prima parte e 985.000 (4,2%) nella seconda. Su La7 Atlantide 855.000 (3,7%). Su Tv8 4 Ristoranti 438.000 (1,9%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 334.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 la Santa Messa di Natale 4.771.000 (21,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.304.000 (16%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.210.000 (14,8%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Dicembre 2020, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA