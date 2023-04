Ascolti Tv 24 aprile 2023, vince L'Isola in sovrapposizione sul Montalbano d'annata

Ascolti 24 aprile 2023, in prima serata su Rai1 – dalle 21.38 alle 23.37 – l’episodio L’Odore della Notte, del 2002, de Il Commissario Montalbano è stato rivisto da una media di 3.115.000 spettatori pari al 18.1%. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.06 – la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 17 ha registrato una media di 2.983.000 spettatori pari al 22.5% di share. In sovrapposizione – dalle ore 21.48 alle 23.37 – Canale 5 registra 3.421.145 spettatori e il 20.1% di share mentre Rai1 il 18.1% e 3.086.932 spettatori. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles 980.000 e 5.1%. A seguire Blue Bloods 803.000 con il 4.9%. Su Italia 1 Freedom Oltre il Confine 802.000 e 5%. Su Rai3 Report 1.266.000 e 6.8%. Su Rete4 Quarta Repubblica 610.000 con il 4.2% di share. Su La7 Mussolini Ultimo atto 763.000 e 4.5%. Atlantide Speciale – in onda prima e dopo il film - 359.000 e il 4.7%. Su Tv8 Quantum of Solace 456.000 con il 2.6%. Sul Nove – dalle 21.36 alle 23.24 – Only Fun Comico Show 576 .000 e 3.3%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 4.332.000 con il 23.2%. A seguire Affari Tuoi 4.545.000 e il 23.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.747.000 e 19.3%. Su Rai2 Tg2 Post 727.000 con il 3.7%. Su Italia1 NCIS 1.446.000 con il 7.5%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.214.000 (6.4%), Un Posto al Sole 1.588.000 (8.1%). Su Rete4 Stasera Italia 641.000 (3.4%) e 600.000 (3.1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.282.000 (6.6%). Su Tv8 100% Italia 361.000 con l’1.9%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 450.000 con il 2.3%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.989.000 (27.4%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.073.000 (21.8%).

In seconda serata su Rai1 Basco Rosso 709.000 con il 7.3% Su Rai2 Restart 241.000 e 2.9%.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Aprile 2023, 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA