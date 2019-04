Ascolti Tv 24 aprile 2019. Oltre 5 milioni e mezzo per la Coppa Italia. Iene ok. A mezzogiorno Forum è imbattibile

Ascolti Tv di mercoledì 24 aprile 2019. Su Rai1 la semifinale di ritorno di Coppa Italia Milan-Lazio è stata seguita da una media che sfiora i 5 milioni e mezzo di spettatori, pari al 22,6% di share. Su Canale 5 Dirty Dancing Balli Proibiti poco più di 2 milioni e mezzo e l’11,4%. Su Rai2 l’ultima puntata della serie Il Molo Rosso non va oltre il 5,4% (circa 1,2 milioni). Un peccato perché la serie era molto attesa, ma è stato sbagliato il giorno di programmazione. Su Italia 1 Le Iene con Omicidio Vannini superano i 2 milioni sfiorando il 12%. Su Rai3 Chi l’ha visto? sfiora i 2 milioni per un 9,3% di share. Su Rete4 Lo chiamavano Trinità porta a casa l’8% con oltre 1,7 milioni di spettatori. Su La7 Il Federale 3,5%. Su Tv8 Nessuno mi può giudicare 2,9%. Sul Nove Mamma ho preso il morbillo 1,6%.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia La Notizia sfiora i 4 milioni con il 16,4%. Su Rai2 Tg2 Post va vicino al milione (4,1%). Su Italia1 CSI 4,3%. Su Rai3 Un Posto al Sole 7,2%. Su Rete4 Stasera Italia 4,4% di media. Su La7 Otto e Mezzo 6,4%. Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 2,2%. Sul Nove Boom 1,4%. Nel Preserale L’Eredità 4,2 milioni (24,9%). Su Canale 5 Caduta Libera 3,2 milioni (19,4%). Su Rete4 Fuori dal Coro con Mario Giordano 3,6% e Tempesta d’Amore 4,3%. A mezzogiorno Forum fa il 18%. © RIPRODUZIONE RISERVATA