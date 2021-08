Ascolti Tv 24 agosto 2021, le reti generaliste si trasformano in una multisala

Ascolti Tv 24 agosto 2021. In prima serata le reti generaliste si trasformano in un cinema d'essai o in una multisala estiva con una programmazione tutta basata sui film. L’unica eccezione La7 con il talk e Italia 1 con la partita. Su Rai1 la prima tv del film Campeggio a Cinque Stelle registra una media di 2.410.000 spettatori pari al 14,3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.23 all’1.10 – gli episodi della serie La Casa tra le Montagne 1.214.000 (10,1%). Su Italia 1 l’incontro di Champions PSV-Benfica 1.105.000 (6,4%). Su Rai3 il film Ted Bundy Fascino Criminale 976.000 (5,8%). Su Rai2 il film Le Spie della Porta Accanto 821.000 (5%). Su Rete4 il film Sfida tra i Ghiacci 658.000 (4,3%). Su La7 In Onda Prima Serata 609.000 (3,8%). Sul Nove il film Il 13° Guerriero 272.000 (1,8%). Su Tv8 il film Per Sfortuna che Ci Sei 287.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.727.000 (20,1%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.543.000 (13,6%). Su Rete4 Stasera Italia News 917.000 (5,1%) nella prima parte e 994.000 (5,3%) nella seconda. Su La7 In Onda 903.000 (4,9%). Su Rai2 Tg2 Post 831.000 (4,5%). Su Rai3 Via dei Matti N 0 in replica 675.000 (3,9%), Un Posto al Sole 1.183.000 (6,4%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel 625.000 (3,4%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 339.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.655.000 (27%). Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia 1.474.000 (11,3%). Su Rai3 le news dei TgR 2.315.000 (16,2%).

In seconda e terza serata su Rai1 Qualcosa è Cambiato 640.000 (8,9%). Su Canale 5 Tg5 Notte 245.000 (7,7%). Su Rai2 Musicultura Festival 249.000 (3,2%). Su Rai 3 Visionari 488.000 (4,8%). Su Italia1 Champions League Live 735.000 (6,4%). Su Rete 4 The Keeper 236.000 (3,9%).

Al pomeriggio su Rai2 la Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi Tokyo 2020 registra 940.000 spettatori con l’8% di share.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Agosto 2021, 11:42

