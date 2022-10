Ascolti Tv 23 ottobre 2022, quando c'è Mina Settembre non ce n'è per nessuno

Ascolti del 23 ottobre 2022 in Prima Serata su Rai1 la fiction Mina Settembre 2 ha conquistato una media di 4.706.000 spettatori pari al 25,5% di share (primo episodio: 4.802.000 – 23,7%, secondo: 4.622.000 – 27,3%). Su Rai3 dalle 20.34 alle 22.17 Che Tempo Che Fa 2.254.000 (11,1%) e Che Tempo Che Fa Il Tavolo 1.220.000 (7,8%). Su Canale 5 La Notte di Scherzi a Parte 1.234.000 (8,6%). Su Tv8 – dalle 20.58 alle 22.49 – il Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti 1.679.000 e 8,4% (pre e post corsa: 666.000 e 3,9%). Su Italia1 il film La Fabbrica di Cioccolato 869.000 (4,8%). Su La7 Non è l’Arena 774.000 (5,3%). Su Rete4 Zona Bianca 597.000 (4,1%). Su Rai2 NCIS Los Angeles 729.000 (3,6%), Bull 543.000 (2,8%). Sul Nove Il Contadino cerca Moglie 373.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.276.000 (21,2%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.671.000 (13,3%). Su Italia1 NCIS New Orleans 970.000 (4,9%). Su Rete 4 Controcorrente 1.063.000 (5,5%) e 809.000 (4%). Su La7 In Onda 837.000 (4,2%). Sul Nove Little Big Italy 447.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.955.000 (24,6%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.880.000 (18,3%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 740.000 (5,8%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 l’Angelus 1.900.000 (20,4%), Linea Verde 2.766.000 (22,9%), Domenica In 2.404.000 (18,1%), 2.140.000 (19,2%) e 1.633.000 (15,7%), Da Noi… A Ruota Libera 1.668.000 (15,1%). Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi 2.728.000 (22,5%), Verissimo 2.293.000 (21,9%) e 1.966.000 (17,9%). Su Rai2 Vorrei Dirti Che 317.000 (2,4%), Domenica Dribbling 297.000 (2,8%). Su Rai3 Mezz’ora in Più 1.193.000 (9,9%), Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà 858.000 (8%), Rebus 677.000 (6,5%), Kilimangiaro Di Nuovo in Viaggio 776.000 (7,2%), Kilimangiaro 1.050.000 (8,9%).

In Seconda Serata su Rai 1 Speciale Tg1 909.000 (10,5%). Su Canale 5 Tg5 Notte 367.000 (9,8%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 735.000 (6,6%). Su Italia1 Pressing 346.000 e 6,7% (Highlights di 24 minuti: 542.000 e 5.6%). Su Rai 3 TG3 Mondo 450.000 (5,8%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Ottobre 2022, 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA