Ascolti Tv 23 ottobre 2019, ad Amici Celebrities è stata lotta in famiglia

Ascolti Tv mercoledì 23 ottobre 2019. Su Rai1 la prima tv di Brooklyn è stata vista da una media di 3 milioni di spettatori pari al 13,3% di share. Su Canale5 la finale di Amici Celebrities - in onda dalle 21.46 all’1.04 – è stata seguita da quasi 2,7 milioni di media e dal 15,8% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Rocco Schiavone 3 sfiora i 2,3 milioni (9.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? supera i 2 milioni di media e il 9,4%. Su Italia1 Viaggio nell’isola misteriosa 7,1%. Su Rete4 Fuori dal Coro 4,8%. Su Sky Sport Inter-Borussia Dortmund di Champions League 4,1%. Su La7 Atlantide 2,6%. Su Sky Sport Salisburgo-Napoli di Champions League 1,6%. Su Tv8 X Factor La Corsa verso i Live 1,5%. Sul Nove il secondo appuntamento con L’Assedio con Daria Bignardi è stato seguito da 230.000 spettatori (1%).



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno sfiora i 5 milioni con il 19,2%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,4 milioni e 17,1%. Su Rai2 Tg2 Post 3,5%. Su Italia1 CSI Miami 4,6%. Su Rai3 That’s Amore 4,8%, Un Posto al Sole 6,5%. Su Rete4 Stasera Italia 4,2%, su La7 Otto e Mezzo 6%. Su Tv8 Guess My Age 2,4%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 1,9%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,4 milioni (22,7%). Su Canale5 Caduta Libera 3,7 milioni (19,6%). In seconda serata Pressing Champions League con Giorgia Rossi su Italia1 (8,4%) batte allo sprint Porta a Porta (8,3%). Giovedì 24 Ottobre 2019, 11:16

