Ascolti Tv 23 novembre 2020, Gruber in doppia cifra con Conte. Report ad alta quota

Ascolti Tv lunedì 23 novembre 2020. Su Rai1 la seconda puntata della fiction Vite in Fuga ha conquistato 4.542.000 spettatori pari al 18,4% di share (primo episodio: 4.758.000 e 17,6%; il secondo 4.350.000 e 19,2%). Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.17 – la ventunesima puntata di Grande Fratello Vip 5 registra la media di 3.497.000 spettatori pari al 20,2% di share (GF Vip Night 1.565.000 e 30,1%). Su Rai3 Report 2.866.000 e l’11,2%. Su Rete4 Quarta Repubblica 1.168.000 (5,5%). Su Italia 1 Logan – The Wolverine 1.528.000 (6,5%). Su Rai2 Assassin’s Creed 829.000 (3,2%). Su La7 Grey’s Anatomy 16: 716.000 (3%). Su Tv8 il finale di Gomorra 4: 809.000 (3,2%). Sul Nove Aspirante Vedovo 516.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.219.000 (18,4%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.763.000 (16,8%). Boom di Lilli Gruber che ha ospitato il premier Conte su La7 - dalle 20.46 alle 21.37 – a Otto e Mezzo 2.844.000 (10%). Su Rete4 Stasera Italia 1.456.000 (5,2%) nella prima parte e 1.231.000 (4,3%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.027.000 (3,6%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.237.000 (4,6%) e Un Posto al Sole 1.749.000 (6,2%). Su Italia1 CSI 1.260.000 (4,5%). Su Tv8 Guess My Age 683.000 (2,4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 689.000 (2,4%).

Nel preserale su Rai1 L’Eredità 5.282.000 (23,6%), su Canale 5 Caduta Libera 3.946.000 (17,7%), su Rai3 le edizioni del Tgr 3.556.000 (15%). Il Tg1 delle 20 share al 24% e 6.269.000 spettatori.

In seconda serata su Rai 3 Il Terremoto Irpinia 1980: 1.165.000 (7,3%). Su Rai 1 Settestorie 809.000 (6,5%), su Italia1 Tiki Taka 564.000 (4,3%).

