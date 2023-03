Ascolti tv 23 marzo 2023, al pomeriggio spopola Uomini e donne. In serata Del Debbio resiste pure mall'Italia

Ascolti tv 23 marzo 2023 in prima serata su Rai1 l’incontro di calcio per le qualificazioni agli Europei Italia-Inghilterra ha conquistato una media di 7.151.000 spettatori pari al 33.5% (primo tempo a 7.407.000 e il 33.5%, secondo tempo a 6.905.000 e il 33.6%). Su Canale5 Cambio tutto in prima visione 2.252.000 con il 12.3%. Su Rai2 Quello che veramente importa 1.090.000 pari al 5.8%. Su Italia1Il cacciatore e la regina di ghiaccio 892.000 (4.7%). Su Rai3 Splendida Cornice 890.000 (4.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.080.000 spettatori con il 7.7% di share. Su La7 Piazzapulita 741.000 (5.4%). Su Tv8 4 Hotel 304.000 e l’1.9%. Sul Nove la prima puntata di Faking It – Bugie o Verità? 353.000 (1.8%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.312.000 spettatori pari al 15%. Su Rai2 Tg2 Post 597.000 (2.7%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.409.000 (6.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.267.000 (5.9%) e Un Posto al Sole 1.559.000 (7%). Su Rete4 Stasera Italia 871.000 (4.1%) e 899.000 (4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.203.000 con il 5.4%. Su Tv8 100% Italia 336.000 e 1.5%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 493.000 (2.3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.506.000 (27.3%). Su Canale5 Avanti un Altro 3.265.000 (20.5%).

Nel day time da segnalare al mattino Viva Rai2! 971.000 spettatori con il 18.7% di share, al pomeriggio su Canale 5 Uomini e Donne 2.827.000 spettatori pari al 30.5% (Finale a 2.163.000 e il 26.8%), Amici 1.874.000 spettatori pari al 23% e su Rai 2 ottima conferma per Pierluigi Diaco con BellaMa’ 571.000 spettatori e il 7%.

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 742.000 spettatori e 9.1%, a seguire Viva Rai 2! Un po’ anche Rai1 297.000 spettatori con il 10.1%. Su Canale 5 Tg5 Notte 596.000 e 6.9%. Su Rai2 Stasera C’è Cattelan 451.000 e 4.9%. Su Rai 3 Mixer – Vent’anni di Televisione 445.000 (4.1%). Su Italia1 Dracula Untold 45.000 (5.1%). Su Rete4 Energie in viaggio 180.000 e 5.2%. Su La7 TgLa7 Notte 198.000 (5.2%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 11:56

