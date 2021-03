Ascolti Tv 23 marzo 2021, irrompe Leonardo che affascina 7 milioni di spettatori

Ascolti Tv ieri martedì 23 marzo 2021. Prima serata: su Rai1 la prima puntata di Leonardo ha sfiorato i 7 milioni di media (6.950.000 spettatori pari al 28,2% di share con il primo episodio 7.386.000 e 27,1%, il secondo 6.541.000 e 29,5%). Su Canale5 Ghost 1.998.000 (9,4%). Su Rai2 l’ultimo appuntamento con Stasera Tutto è Possibile 1.894.000 (8,6%). Su Italia1 Le Iene Show 1.674.000 (9,2%). Su Rai3 #Cartabianca 972.000 (4,2%). Su Rete4 Fuori dal Coro 767.000 (4%). Su La7 DiMartedì 1.156.000 (4,9%). Su Tv8 Ex Amici 290.000 (1,1%). Sul Nove Ultimatum alla Terra 299.000 (1,2%). Tra le non generaliste da segnalare: su Rai4 The Equalizer Il vendicatore 765.000 (3,1%). Su Iris Il vendicatore del Texas 461.000 (1,7%). Su RealTime Primo Appuntamento 584.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.920.000 (21%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.720.000 (16,7%). Su La7 Otto e Mezzo 2.401.000 (8,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.446.000 (5,3%) nella prima parte e 1.307.000 (4,6%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.075.000 (3,8%). Su Rai3 Via dei Matti n°0 con Bollani 1.509.000 (5,6%) e Un Posto al Sole da 1.891.000 (6,7%). Su Italia1 C.S.I. Miami 1.401.000 (5%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 577.000 (2,1%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 493.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.278.000 (23,6%). Su Canale5 Avanti un Altro! 4.375.000 (20,1%). Su Rai3 Tg Regione 3.567.000 (15,1%). Alle 20 Tg1: 6.385.000 (24,4%), Tg5: 5.342.000 (20,2%), TgLa7: 1.465.000 (5,5%). Alle 19 Tg3: 2.786.000 (13,6%)

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.059.000 (10,6%). Su Canale5 X-Style 589.000 (7,7%). Su Rai2 Voice Anatomy 326.000 (4,8%). Su Italia1 Amici 439.000 (8,8%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 467.000 (5,5%). Su Rete4 Il figlio sconosciuto 176.000 (3,9%). Su La7 TgLa7 193.000 (3,4%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 11:15

