Ascolti Tv 23 marzo 2020, Harry Potter in vetta sulla montagna di repliche

Ascolti Tv lunedì 23 marzo 2020. Il vincitore di tappa è Harry Potter che con il film Il prigioniero di Azkaban su Italia 1 ha stregato una media di oltre 4,4 milioni di spettatori, pari al 16,3% di share. Su Rai1 il film tv C’era una volta Vigata La concessione del telefono è stato visto da 4,1 milioni di spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 La Vita è una Cosa Meravigliosa 10%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile in replica 4,5%. Su Rai3 la replica di In Arte Mina 5,6%. Su Rete4 Stasera Italia Speciale 6%. Su La7 Speciale TgLa7 La trincea in corsia 4,7%. Su Tv8 4 Ristoranti l’1,5%. Sul Nove Little Big Italy l’1,6%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 la replica di Soliti Ignoti è vista da 6,1 milioni (19,3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 5,5 milioni (17,2%). Su Rai2 Tg2 Post 4,6%. Su Italia1 CSI 5,6%. Su Rai3 Non ho l’Età 4,3% e Un Posto al Sole 6,2%. Su Rete4 Stasera Italia 5,3%. Su La7 Otto e Mezzo 8%. Su Tv8 Guess My Age 2,2%. Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco l’1,1%. Nel Preserale su Rai1 in replica L’Eredità 5,4 milioni (20%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 5,2 milioni (19,6%). Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 11:45

