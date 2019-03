Ascolti Tv 23 marzo 2019. Oltre 7,3 milioni per la nuova Italia. Bene Sapiens e Verissimo

Ascolti Tv di sabato 23 marzo 2019. Su Rai1 la partita Italia-Finlandia ha superato la media di 7,3 milioni di spettatori pari al 32,1% di share. Su Canale 5 Il Meglio di C’è Posta per te 3,2 milioni e il 18,3%. Su Rai2 NCIS Los Angeles 5,8%. Su Italia 1 Mrs. Doubtfire Mammo per Sempre 5,6%. Bene su Rai3 Mario Tozzi con Sapiens Un solo Pianeta 8%. Su Rete4 Poliziotto superpiù 3,6%. Su La7 Little Murders 2,2%. Su Tv8 Un Pizzico d’amore 1,7%. Su Nove Arsenio Lupin 1,1%.



All’ora di cena Canale 5 Striscia la Notizia 3,6 milioni e 15,7%. Su Rai3 Le Parole della Settimana 7,7%. Su Italia 1 CSI 3,3% . Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 4,1%. Su La7 Otto e mezzo 3,4%. Su Tv8 4 Ristoranti 2%. Sul Nove Fratelli di Crozza 1,1%.



Al pomeriggio su Rai2 la Milano-Sanremo 2019 è stata vista da una media di 1,2 milioni di spettatori con il 9% di share. Verissimo da 2,5 milioni (22,4%).



In seconda serata bene il Tg5 Speciale ha totalizzato con il 13,7% di share. © RIPRODUZIONE RISERVATA