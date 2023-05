Ascolti Tv 23 maggio 2023, oltre 5 milioni per Amadeus. Al Bano vince la prima serata In prima serata su Rai1 la seconda stagione in replica di Imma Tataranni Sostituto Procuratore è stata seguita da 2.756.000 spettatori pari al 16.1%







Marco Castoro di Ascolti Tv martedì 23 maggio 2023, in prima serata su Rai1 la seconda stagione in replica di Imma Tataranni Sostituto Procuratore è stata seguita da 2.756.000 spettatori pari al 16.1%. Su Canale 5 – dalle 21.43 alle 0.37 – Al Bano dall’Arena di Verona con “4 Volte 20” ha vinto la sfida degli ascolti con una media di 3.109.000 spettatori pari al 20.8% di share (La Festa: 1.747.000 – 27.9%). Su Rai2 I Magnifici 7 793.000 pari al 4.6% di share. Su Italia 1 l’ultima puntata stagionale de Le Iene 1.204.000 pari al 9.2%. Su Rai3 CartaBianca 832.000 pari al 5%. Su Rete4 Fuori dal Coro 776.000 con il 5.3% di share. Su La7 diMartedì 1.180.000 e 6.9% (diMartedì Più: 394.000 e 5.1%). Su Tv8 l’esordio di Viaggi Pazzeschi 408.000 con il 2.4%. Sul Nove Parker 335.000 spettatori con l’1.9%. In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 4.179.000 con il 22.7%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.501.000 spettatori (24.9%). Su Canale 5 Avanti un Altro! Story 2.597.000 spettatori (19.8%). Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA