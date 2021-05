Ascolti Tv 23 maggio 2021, a Rai1 basta una replica. Testa a testa Fazio-Bonolis per la medaglia d'argento

Ascolti Tv 23 maggio 2021. In prima serata su Rai1 la replica di Per Amore del Mio Popolo viaggia su una media di 3 milioni di spettatori pari al 14,2% di share. Su Canale 5 Avanti Un Altro Pure di Sera 2.427.000 (11,1%). Su Rai3, Che Tempo Che Fa ha 2.651.000 10,8% mentre Che Tempo Che Fa Il Tavolo – dalle 21.11 alle 23.38 – 1.741.000 (8,3%). Su La7 Non è L’Arena 1.350.000 (5,6%) nella prima parte e 902.000 (7%) dalle 23.01 alle 0.56. Su Italia1 Shazam! 1.215.000 (5,6%). Su Rete4 Hachiko Il tuo migliore amico 942.000 (4,1%). Su Sky Atalanta-Milan 951.000 abbonati (3,9%), Napoli-Verona 485.000 abbonati (2%). Su Rai2 la finale d’andata del play off di Serie B Cittadella-Venezia 633.000 (2,7%). Su Tv8 Antonino Chef Academy 282.000 (1,2%). Sul Nove Supernanny 278.000 (1,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.602.000 (18,9%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.005.000 (12,6%). Su Italia1 CSI 969.000 (4,1%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 799.000 (3,5%) nella prima parte e 763.000 (3,1%) nella seconda. Su Rai3 l’anteprima di 29 minuti di Che Tempo che fa (1.374.000 e 6,6%). Su La7 la presentazione di 31 minuti di Non è l’Arena (987.000 e 4,2%). Su Tv8 Quattro Ristoranti 476.000 (2%). Sul Nove Little Big Italy 192.000 (0,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.719.000 (21,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro 2.657.000 (16%). Su Rai2 i Campionati Europei di Nuoto 1.056.00 (7,7%). Dalle 19.34 alle 20.31 Novantesimo Minuto 702.000 (3,6%). Il Tg1 delle 20.00: 5.545.000 (26,8%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 A Sua Immagine 1.708.000 (19%). Il Regina Coeli di Papa Francesco 2.157.000 (21,3%). Linea Verde 3.138.000 (22,6%). Su Tv8 il Gp di Monaco di F1: 2.303.000 (15,2%), ai quali vanno aggiunti 1.223.000 abbonati di Sky (8,1%). Su Rai1 Domenica In 2.822.000 (17,7%) nella prima parte e 2.084.000 (14%) nella seconda. All’interno di Domenica In dalle 15.28 alle 15.47 l’Edizione Straordinaria del Tg1 2.519.000 (16,5%). Da Noi… A Ruota Libera 1.829.000 (14,6%). Su Canale 5 Domenica Live 1.732.000 (11,4%), 2.102.000 (16,6%), 2.156.000 (17,2%). Su Rai2 Giro d’Italia 1.577.000 (10,4%) Giro in diretta 1.363.000 (8,8%), Giro all’Arrivo 2.193.000 (15,8%), Processo alla tappa 1.319.000 (10,6%).

In seconda serata su Rai2 La Domenica Sportiva 1.322.000 (10,2%) mentre L’Altra DS 314.000 (5,3%). Su Italia1 Pressing Serie A 489.000 (7,5%). Su Rai 1 Speciale Tg1 454.000 (6,5%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 546.000 (5,2%). Su Rete 4 Ladyhawke 219.000 (2,6%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Maggio 2021, 11:05

