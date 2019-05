Ascolti Tv 23 maggio 2019. Montalbano cattura 5 milioni di telespettatori. Nel preserale testa a testa tra L'Eredità e Caduta Libera

Ascolti Tv di ieri giovedì 23 maggio 2019. In prima serata su Rai1 Il commissario Montalbano in replica ha raggiunto il 22,9% di share con una media di 5 milioni di spettatori. Al secondo posto su Canale5 All Together Now al 15,3% e 2,7 milioni. Seguono su La7 Piazzapulita 6,2%, su Italia1 King Arthur Il potere della spada 5,8%, su Rai2 Passengers al 5,7%, su Rete4 Dritto e rovescio 4,6%, su Rai3 Fai bei sogni 4,1%.

Nella fascia Access prime time I soliti ignoti su Rai1 sfiorano il 20%, Striscia la notizia su Canale5 al 18,7%, Otto e mezzo su La7 al 7,4%, Un posto al sole su Rai3 al 7,1%, C.S.I. su Italia1 al 4,8%, Tg2 Post su Rai2 4,5%, Stasera Italia su Rete4 al 4,4%.



Nel Preserale L’Eredità su Rai1 al 23% Caduta libera su Canale5 al 22,3%. In Seconda serata vince Porta a porta su Rai1 all’11,9%. Venerdì 24 Maggio 2019, 10:43

