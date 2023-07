Ascolti Tv 23 luglio 2023, si balla con Tim Summer Hits

Ascolti Tv domenica 23 luglio 2023, in prima serata su Rai1 Raul Gardini ha conquistato una media di 1.484.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale5 Bold Pilot – La leggenda di un campione 1.428.000 spettatori con share del 12%. Su Rai2 Tim Summer Hits ha interessato 1.275.000 spettatori pari all’11%. Su Italia1 FBI: Most Wanted 928.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 la replica de Le ragazze 588.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Vacanze ai Caraibi – Il film di Natale 461.000 spettatori (3.8%). Su La7 Yellowstone in replica 165.000 spettatori con l’1.7%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of347.000 spettatori (2.9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.675.000 spettatori (20.1%). Su Canale5 Paperissima Sprint Estate 2.145.000 spettatori con il 16.1%. Su Italia1 N.C.I.S. incolla davanti al video 969.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta interessa 508.000 spettatori pari al 3.8%. Su Rete4 Controcorrente Estate 503.000 (3.9%) e 572.000 spettatori (4.2%). Su La7 In Onda Estate 740.000 (5.6%). Su Tv8 4 Ristoranti 400.000 spettatori e il 3%. Sul Nove Little Big Italy 230.000 spettatori con l’1.8%.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 10:32

