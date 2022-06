Ascolti Tv 23 giugno 2022, fiorisce Paperissima in un prato di repliche

Ascolti tv del 22 giugno 2022 in prima serata su Rai1 la replica di Don Matteo 12 vince la sfida delle repliche con Canale5: 2.387.000 spettatori e 16,5% per Terence Hill contro 1.799.000 (13,7%) di Scherzi a Parte. Su Rai2 il film Copperman con Luca Argentero 700.000 (4,7%). Su Italia 1 la serie FBI: Most Wanted 1.132.000 (7,3%). Su Rai3 il docufilm D’Annunzio L’Uomo che Inventò se stesso 540.000 (3,5%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.050.000 spettatori (9,1%). Su La7 Speciale TGLa7 Diario di Guerra 548.000 (4,2%). Su Tv8 Antonino Chef Academy 235.000 (1,6%). Sul Nove il film La Dura Verità 380.000 (2,6%). Il sesto e ultimo appuntamento di Quelle Brave Ragazze su Sky Uno/+1 e on demand 249.000 abbonati di media con 0,6% di share nel primo passaggio.

In fascia Access Prima Time su Rai1 Techetechetè 3.081.000 (18,5%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.771.000 (16,6%). Su Rai2 Tg2 Post 856.000 (5,1%). Su Rai3 Generazione Bellezza 814.000 (5,1%), Un Posto al Sole 1.405.000 (8,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.227.000 (26,7%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 2.167.000 (18,6%). Su Rai2 i Campionati del Mondo di Nuoto 514.000 (5,3%), Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 566.000 (3,9%).

