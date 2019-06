Ascolti Tv 23 giugno 2019, è Marco Liorni il campione della domenica

Ascolti Tv di domenica 23 giugno 2019. Su Rai1 i Seat Music Awards hanno conquistato una media di 2,5 milioni di spettatori, pari al 14,5% di share. Su Canale 5 Lontano da Te meno di 1,5 milioni e il 9,1%. Su Rai2 l’incontro di Under 21 Austria-Germania 7,8%. Su Rai3 Sol Levante 7,3%. Su Italia 1 Come ti spaccio la Famiglia 6,5%. E veniamo alle repliche. Su La7 Non è l’Arena Best 3,8%. Su Rete4 #Cr4 – La Repubblica delle Donne 3,4%. Su Italia’s Got Talent Best 2,7%, sul Nove l’incontro di Nations League Italia-Polonia 2,7%.

Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 17%. Tempesta d’amore su Rete4 al 4,5%. Su Italia1 CSI 4,3%. Su Tv8 4 Ristoranti 3%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2,5 milioni (19%), su Canale 5 Caduta Libera 2,3 milioni (16,9%). In seconda serata Techetechetè su Rai1 6,7%, su Rai3 Tg3 Speciale 6,5%, Ieri e Oggi con Carlo Conti che intervista Renzo Arbore 6,2%. La domenica sportiva su Rai2 5,3%, su Canale 5 Hit the road man 5,6%, su Italia1 40 anni vergine 6,4%, su Rete4 Ricchi, ricchissimi… 4,2%, su La7 Uozzap 3,2%. Lunedì 24 Giugno 2019, 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA