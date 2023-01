Ascolti Tv 23 gennaio 2023, esordio positivo per Black Out Vite Sospese. Bene Report e Boss in incognito

Ascolti tv 23 gennaio 2023, in prima serata su Rai1 – dalle 21.39 alle 23.32 – l’esordio della fiction Black Out Vite Sospese ha conquistato una media di 4.137.000 spettatori pari al 21% (primo episodio: 4.366.000 – 20.3%, secondo episodio: 3.886.000 – 21.9%). Su Canale 5 – dalle 21.44 all’1.25 – Grande Fratello Vip 2.639.000 (19.1%). Il segmento Night: 1.175.000 – 30.9%. Su Rai2 Boss in Incognito 1.425.000 (7.7%) . Su Italia 1 Fast & Furious 7 1.400.000 (7.4%). Su Rai3 Report 1.909.000 (9.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica 752.000 (4.7%). Su La7 h Lo Hobbit La Battaglia delle Cinque Armate 441.000 (2.3%). Su Tv8 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi 198.000 (1.1%). Sul Nove Ex 415.000 (2.1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.027.000 (22%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.014.000 (17.6%). Su Rai2 Tg2 Post 872.000 (3.8%). Su Italia1 NCIS 1.605.000 (7.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.508.000 (6.8%), Un Posto al Sole 1.713.000 (7.4%). Su Rete4 Stasera Italia 892.000 (4%) e 763.000 (3.3%). Su La7 Otto e Mezzo 1.783.000 (7.8%). Su Tv8 100% Italia 491.000 (2.2%). Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics 517.000 (2.3%).



Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023, 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA