Ascolti di ieri mercoledì 23 febbraio 2022, Michelle Impossible cala un po' ma vince. Brava Emma anche come attrice

Ascolti di ieri mercoledì 23 febbraio 2022. In prima serata su Canale5 – dalle 21.43 alle 00.43 – la seconda e ultima puntata di Michelle Impossible con Michelle Hunziker one woman show è stata seguita da una media di 2.875.000 spettatori pari al 17,1% di share. Su Rai1 – dalle 21.37 alle 23.54 – il film di Gabriele Muccino Gli Anni Più Belli 2.947.000 (14,8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.996.000 (10%). Su Italia1 Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, 1.209.000 (7,7%). Su Rai2 The Good Doctor 1.257.000 (5,2%), The Resident 1.048.000 (4,9%). Su La7 Atlantide 951.000 (4,2%) e 478.000 (5%). Su Rete4 Controcorrente 601.000 (3,6%). Su La7 Atlantide 698.000 (4,5%). Su Real Time Matrimonio a Prima Vista 487.000 (2,1%). Su Tv8 4 Hotel 375.000 (1,6%) nel primo episodio e 252.000 (1,6%) nel secondo. Sul Nove Una Settimana da Dio 375.000 (1,7%). Su Sky Uno Italia’s Got Talent 205.000 (0,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.252.000 (21,2%). Su Canale 5 Striscia la Notizia con Ezio Greggio e Silvia Toffanin 4.082.000 (16,5%). Su Rai2 Tg2 Post 1.209.000 (4,9%). Su Italia1 NCIS 1.451.000 (5,9%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.373.000 (5,7%), Un Posto al Sole 1.760.000 (7,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.142.000 (4,7%) e 876.000 (3,5%). Su La7 Otto e Mezzo 1.743.000 (7%). Su Tv8 Guess My Age 322.000 (1,3%). Sul Nove Don’t Forget The Lyrics Stai sul Pezzo 404.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.045.000 (25%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4.107.000 (21,4%).





Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.844.000 (15,2%), Paradiso delle Signore 2.064.000 (19,8%), Vita in Diretta 1.822.000 (17,6%) e 2.321.000 (18,6%). Su Canale5 Beautiful 2.561.000 (18,7%), Una Vita 2.431.000 (18,5%), Uomini e Donne 2.779.000 (23,9%), Amici 1.941.000 (18,7%), GF Vip 1.873.000 (18,2%), Pomeriggio 5 1.542.000 (14,2%) e 1.992.000 (15,7%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 667.000 (9,1%), su Canale5 Tg5 516.000 (11,6%), su Italia1 Buoni o cattivi 336.000 (9,3%), su Rai2 Re Start 316.000 (2,4%), su Rai3 Tg3 Linea Notte 638.000 (8%).



Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Febbraio 2022, 11:26

