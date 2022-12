Ascolti Tv 23 dicembre 2022, Rai1 fa il pieno con Ballando e la replica di Fiorello. Piace lo Zecchino d'oro

Ascolti 23 dicembre 2022 in prima serata su Rai1 la finale di Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:25 alle 1:34, ha conquistato 3.987.000 spettatori di media pari al 30.1% di share. Su Italia1 Mamma, ho perso l’aereo 1.768.000 (10%). Su Canale5 Natale a 5 stelle 1.594.000 (9.7%). Su Rete4 Notting Hill 829.000 (5.1%). Su Rai2 Blue Bloods 779.000 (4.5%). Su Rai3 Oltre la notte 656.000 (3.7%). Su La7 Speciale Eden 547.000 (3.5%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 491.000 (2.7%). Su Tv8 La bella e la bestia 381.000 (2.2%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Striscia la Notizia 3.470.000 (18%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.413.000 (7.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.289.000 (6.8%), Un Posto al Sole 1.505.000 (7.7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.407.000 (7.2%). Su Rai2 Tg2 Post 989.000 (5.2%). Su Rete4 Controcorrente 829.000 (4.4%) e 736.000 (3.8%). Su Tv8 100% Italia 494.000 (2.6%). Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 330.000 (1.7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.808.000 (24.2%). Su Canale5 Caduta Libera 2.694.000 (17.4%).

In Seconda Serata su Rai1 Viva Rai2! E un po’ anche Rai1 710.000 (21.3%). Su Canale5 Tg5 Notte 616.000 (6.4%). Su Rai2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 375.000 (3%). Su Italia1 Casper 711.000 (7.6%). Su Rai3 Speciale O anche No 258.000 (1.9%). Su Rete4 Love Actually L’amore davvero 248.000 (3.7%). Su La7 TgLa7 159.000 (1.9%).

Nel daytime da segnalare su Rai2 Fiorello con Viva Rai2 727.000 (16.7%). Piace al pomeriggio lo Zecchino d’Oro con Francesca Fialdini e Paolo Conticini 1.728.000 (16.4%).

