Ascolti Tv 23 dicembre 2019, Ognuno è perfetto: altra fiction di successo per Rai1

Ascolti Tv lunedì 23 dicembre 2019. Su Rai1 l’ultima puntata della fiction Ognuno è Perfetto ha sfiorato la media di 4 milioni e mezzo di spettatori pari al 20,2% di share. Su Canale 5 Il Grande Gigante Gentile 11,2% di share. Su Rai2 Alla Ricerca di Nemo 5,6% di share. Su Italia 1 10 Anni di Alessandra Amoroso 4,1%. Su Rai3 Report 7,2%. Su Rete4 Non Ci Resta che Piangere 9,6%. Su La7 Grey’s Anatomy 2,4%. Su Tv8 Dickens L’Uomo Che Inventò il Natale 1,4%. Sul Nove Pizza Hero La Sfida dei Forni 1,5%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 I Soliti Ignoti 5,3 milioni con il 22.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,2 milioni e 17,4%. Su Rai2 Tg2 Post 4,8%. Su Italia1 CSI Miami 5,2%. Su Rai3 Non ho l'età 4,6%, Un Posto al Sole 6,7%. Su Rete4 Stasera Italia 5%. Su La7 Uozzap! 4,2%. Su Tv8 4 Ristoranti 2%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 1,8%. Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 4,5 milioni (25,1%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia 2,8 milioni (15,8%). Su Rai2 la Coppa del Mondo di Sci 2,8%. In seconda serata Il Gran Varietà di Maurizio Costanzo è stato seguito da 1,1 milioni di spettatori con il 10,6% di share.

