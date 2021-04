Ascolti Tv 23 aprile 2021, il venerdì sera divertimento assicurato con Pio e Amedeo e Carlo Conti

Ascolti Tv 23 aprile 2021. In prima serata su Canale5 la seconda puntata di Felicissima Sera – dalle 21:46 alle 00:48 – ha divertito una media di 4.013.000 spettatori con uno share del 21,1% (25,9% sul target commerciale). Molto alto il livello degli ospiti che hanno fatto la differenza, Baglioni, Totti, Achille Lauro. Il programma ha segnato picchi di oltre 5.322.000 telespettatori e del 29,7% di share. Sul pubblico 15/34 anni raggiunge il 34,8% di share. Su Rai1 l’esordio del divertente games Top Dieci con Carlo Conti – dalle 21:37 alle 23:52 – ha conquistato una media di 3.806.000 spettatori pari al 16,6% di share. Su Rete4 Quarto Grado 1.566.000 (8,1%). Su La7 Propaganda Live 1.024.000 (5,4%). Sul Nove Fratelli di Crozza 1.255.000 (4,8%). Su Rai2 N.C.I.S. 1.322.000 (4,9%), Clarice 731.000 (2,9%). Su Rai3 Lo spietato 1.148.000 (4,6%). Su Italia1 Gli Album di Freedom Oltre il Confine 795.000 (3,8%). Su Tv8 Indiana Jones e il tempio maledetto 280.000 (1,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.859.000 (18,6%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.682.000 (17,7%). Su La7 Otto e Mezzo 2.205.000 (8,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.413.000 (5,7%) nella prima parte e 1.335.000 (5,1%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 975.000 (3,7%). Su Rai3 Via dei Matti n°0: 1.722.000 (7%) e Un Posto al Sole 1.829.000 (7%). Su Italia1 C.S.I. 1.157.000 (4,5%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 485.000 (1,9%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 448.000 (1,8%).





Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.378.000 (23,2%). Su Canale5 Avanti un Altro! 3.503.000 (19,2%).

