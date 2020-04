Ascolti Tv 23 aprile 2020, è subito boom per mamma Elena Sofia Ricci. Ma i giovani guardano i Pirati

Ascolti Tv giovedì 23 aprile 2020. La prima serata della nuova fiction di Rai1, Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci, parte con il botto: 26% di share e una media di oltre 7,1 milioni di telespettatori (nel primo episodio 25,2% e quasi 7,5 milioni, nel secondo 26,8% e 6,8 milioni). Tra gli over 55 lo share raggiunge il 35%, tra i giovani è al 19,2%. Al secondo posto si piazza il film su Canale 5 dedicato alla saga dei Pirati dei Caraibi, dal titolo Oltre i confini del mare: 10,5% di share e 2,5 milioni. In media con il film di una settimana fa. Lo share sale tra i giovani e sfiora il 18%, mentre scende al 4,3 tra gli over 55. La sfida dei talk è vinta allo sprint da Diritto e rovescio su Rete4 con il 7,5% (due punti in più se consideriamo solo gli over 55). Recupera qualche punto Piazzapulita su La7 che stabilisce il primato stagionale con il 6,9% (9,8% tra gli over 55). Buon rientro in onda per Alessandro Borghese con 4 Ristoranti su SkyUno e +1 (1,6% di share). Su Italia 1 Bus 657 fa il 5,1%, su Rai2 Di mamma ce n’è una sola 4,1%, su Rai3 Baby Driver 4%. Su Iris L’immortale 2,5%. Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 12:04

