Ascolti Tv 23 aprile 2019, il Grande Fratello mette tutti in riga. Bene The Voice. Flop di Rai1. Dalla Berlinguer comanda Mauro Corona

Ascolti Tv di martedì 23 aprile 2019. Il Grande Fratello 16 domina la serata. Nelle quasi 4 ore di trasmissione ottiene una media di 3 milioni di spettatori pari al 17,7% di share. Con gli 8 minuti finali del Gf Night oltre il 25%. La permanenza è stata del 30,5%. Su Rai2 l’esordio di The Voice 6, con Simona Ventura, è stato seguito da una media che ha sfiorato i 2 milioni e mezzo di spettatori con l’11,2% di share. Il talent è partito dal 4% (29% la permanenza). Flop clamoroso di Rai1 con la fiction L’Aquila-Grandi Speranze al 10,4% di share. Su Italia 1 Le Iene 9,9%, su Rai3 #CartaBianca 6% col il rude Mauro Corona che imperversa. Su La7 DiMartedì 6,7% con Di Maio che diserta il consiglio dei ministri per andare da Floris. Su Rete4 Special Forces Liberate l’ostaggio 4%. Su Tv8 Ben Hur 2,3%. Sul Nove Ma tu di che segno sei? 1,8%.



Nella fascia Access su Rai1 Soliti Ignoti 4,9 milioni e il 19,6%. Su Canale 5 Striscia La Notizia 4,7 milioni e il 18,6%. Su Rai2 Tg2 Post sfiora il 4%, su Rai3 Un Posto al Sole 6,9%. Su Rete4 Stasera Italia 4%, su La7 Otto e Mezzo 8,2%. Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 2,7%. Sul Nove Boom 1,5%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,4 milioni e 24,3%. Su Canale 5 Caduta Libera 3,5 milioni (19,9%). Al mattino Storie Italiane supera il milione di telespettatori. Mentre la Prova del Cuoco scende sotto l’11%. Ultimo aggiornamento: 11:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA