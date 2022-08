Ascolti Tv 23 agosto 2022, Bova e Giallini portano Canale 5 al traguardo

Ascolti del 23 agosto 2022 in prima serata su Canale 5 il film commedia Buongiorno Papà, con Raoul Bova e Marco Giallini è stato visto da una media di 1.724.000 spettatori pari al 13,3% di share. Su Rai1 il film Un Sogno per Te 1.632.000 (12,8%). Su Rai2 la replica di Un’Ora Sola vi Vorrei con Enrico Brignano non sfonda (808.000 e 5,7%) e non si dimostra un buon traino per Caterina Balivo che con Help, Ho un dubbio ottiene 335.000 spettatori e il 3,7% di share. Su Italia 1 l’incontro dei preliminari di Champions League Benfica-Dinamo Kiev 645.000 (4,5%). Così la sfida dei talk in prima serata: su Rete4 Controcorrente Speciale, con Veronica Gentili e l’ospitata di Rita dalla Chiesa 823.000 (6,2%), su Rai3 Filorosso condotto da Giorgio Zanchini 547.000 (4,8%) e su La7 In Onda Prima Serata con Luca Telese e Marianna Aprile 492.000 (3,7%). Su Tv8 il film Nel Cuore della Tempesta 380.000 (2,8%). Sul Nove il film Ip Man2: 294.000 (2,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.468.000 (22,4%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.389.000 (15,4%). Su La7 In Onda 1.010.000 (6,5%). Su Rete4 Controcorrente 993.000 (6,5%) e 943.000 (6,1%). Su Rai2 Tg2 Post con Marco Sabene 694.000 (4,5%). Su Italia1 NCIS 577.000 (4%). Su Rai3 La Gioia della Musica 434.000 (2,9%), Il Santone 437.000 (2,8%). Su Tv8 4 Hotel 521.000 (3,4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 306.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.417.000 (28,6%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 1.852.000 (16%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 1.843.000 (14,5%).

