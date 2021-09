Ascolti Tv 22 settembre 2021, Coliandro arresta la banda di Chi l'ha visto

Ascolti Tv 22 settembre 2021. In prima serata su Canale 5 la prima puntata di Luce dei Tuoi Occhi ha conquistato una media di 3.231.000 spettatori pari al 15,8% di share. Su Rai1 l’ennesimo passaggio di Pretty Woman ancora registra 2.786.000 spettatori e il 13,9%, due punti in meno però rispetto al penultimo passaggio di un anno e mezzo fa e ben lontano dai dati di ascolto della prima visione tv, quando su Rai1 il 13 aprile 1992 fece registrare 10.388.000 spettatori (37,1%). Su Rai2 la prima puntata de L’Ispettore Coliandro Il Ritorno, all'ottava stagione: 2.115.000 (9,9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.923.000 (9,9%). Su Italia 1 l’esordio di Honolulu 887.000 (4,7%). Su Rete4 Zona Bianca 701.000 (4%). Su Sky Milan-Venezia di Serie A 697.000 abbonati (3%). Su La7 Hunting Hitler Caccia a Hitler 276.000 (1,9%). Su Tv8 X Factor 411.000 (2,1%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 257.000 (1,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.317.000 (18,5%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.330.000 (14,3%). Su Rai3 Via dei Matti N.0: 913.000 (4,2%), Un Posto al Sole 1.614.000 (7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.406.000 (6,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.057.000 (4,7%) nella prima parte e 1.057.000 (4,5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.065.000 (4,5%). Su Italia1 NCIS 1.158.000 (5,1%). Su Tv8 Guess My Age 357.000 (1,6%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 429.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.086.000 (24%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.610.000 (16,1%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 2.584.000 (14,3%).

In seconda e terza serata su Rai1 Porta a Porta 1.126.000 (9,6%) e 507.000 (7,9%). Su Canale 5 il film Fortunata 716.000 (10,3%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 548.000 (8%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 578.000 (6,4%). Su Italia1 Pressing 264.000 (5%). Su Rete 4 Benvenuto a Bordo 140.000 (3,6%).

