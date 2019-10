Ascolti Tv 22 ottobre, l'Atalanta in Champions non trova la Strada di Casa ma Iene e Collegio

Ascolti Tv martedì 22 ottobre 2019. Su Rai1 La Strada di Casa 2 è stata vista da una media di 3,8 milioni di spettatori pari al 16,1% di share. Su Canale 5 la Champions League con Manchester City-Atalanta è stata seguita da una media di oltre 3,1 milioni pari al 12,4% di share. Su Rai2 Il Collegio ha esordito superando la media di 2,4 milioni (10,7%). Su Italia 1 Le Iene show 1,9 milioni e 11,3%. Su Rai3 #Cartabianca 4,2%. Su Rete4 Una Vita 5%. Su La7 DiMartedì 5%. Su Tv8 Io e Marley 1,3%, sul Nove Redemption Identità Nascoste 1,6%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5,2 milioni con il 20,2%. Su Canale 5 Striscina la Notizina 4 milioni e il 16,5%. Su Rai2 Tg2 Post 3,9%. Su Italia1 CSI Miami 5,2%. Su Rai3 That’s Amore 4,7% e Un Posto al Sole 6,5%. Su Rete4 Stasera Italia 5,4%, su La7 Otto e Mezzo 6,4%. Su Tv8 Guess my Age 2,4%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco l’1,5%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità ha sfiorato i 4,5 milioni (23,2%). Su Canale 5 Caduta Libera 3,7 milioni con il 20,3% di share. In seconda serata vince su Rai1 Porta a Porta con Matteo Salvini e il 10,6% di share. Mercoled√¨ 23 Ottobre 2019, 11:17

