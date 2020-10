Ascolti Tv 22 ottobre 2020, oltre 7 milioni per il Doc Luca Argentero

Ascolti Tv giovedì 22 ottobre 2020. Su Rai1 Doc Nelle tue Mani ha conquistato una media di 7.039.000 spettatori pari al 30,1% di share. Una settimana fa era andato ancora meglio con 7.435.000 e 31,9%. Su Canale5 Chi vuol essere Milionario? 1.622.000 (8,8%). Su Italia1 Le Iene Show 1.443.000 (8,2%). Su Tv8 la partita Celtic-Milan di Europa League 1.690.000 spettatori (6,5%), mentre su SkySport è stata seguita da 567.000 (2,2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.052.000 (5,6%). Su La7 Piazzapulita 941.000 (4,2%). Su SkyUno X Factor 14 conquista 817.000 spettatori (2,8%). Su Rai2 F.B.I. 674.000 (2,5%), mentre 9-1-1 è visto da 446.000 (2,1%). Su Rai3 Tonya 829.000 (3,3%). Sul Nove Tutte contro lui The Other Woman 412.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.894.000 (18,3%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.931.000 (14,6%). Su La7 Otto e Mezzo 2.039.000 (7,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.207.000 (4,7%) nella prima parte e 1.109.000 (4,1%) nella seconda parte. Su Rai2 Tg2 Post 1.148.000 (4,3%). Su Italia1 C.S.I. 1.098.000 (4,2%). Su Rai3 Tutto su Mia Madre 1.199.000 (4,7%) e Un Posto al Sole 1.619.000 (6,1%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco ha raccolto 704.000 spettatori con il 2,7%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.248.000 (20,8%). Su Canale5 Caduta Libera 3.550.000 (17,9%). Su SkySport le partite di Europa League sono state viste da 497.000 (2,3%) Napoli-Az e da 216.000 (1%) Young Boys-Roma.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 11:17

