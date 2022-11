Ascolti Tv 22 novembre 2022, con le partite perfino Rai2 diventa mondiale

Ascolti tv del 22 novembre 2022 in Prima Serata su Rai1 la partita dei Mondiali di calcio Francia-Australia, in onda dalle 20 alle 22, ha conquistato 5.478.000 spettatori pari al 24.8% di share (primo tempo a 5.745.000 e il 26.4%, secondo tempo a 5.216.000 e il 23.2%). A seguire Il Circolo dei Mondiali scende vertiginosamente a 1.358.000 (8.2%). Su Canale5 l’esordio di Con l’Aiuto del Cielo 2.196.000 (12.9%). Su Italia1 Le Iene Show 1.318.000 (10.5%). Su La7 DiMartedì 1.389.000 (8.3%). Su Rete4 Fuori dal Coro 963.000 (6.8%). Su Rai3 #Cartabianca 1.035.000 (6.3%). Su Rai2 Il Collegio 1.034.000 (6.3%). Sul Nove Trappola in fonda al mare 360.000 (2.1%). Su Real Time Flavio Montrucchio con Primo Appuntamento 1.9% con un picco di 529.000 spettatori. Su Tv8 Chi vuole Sposare mia Mamma o mio Papà? 218.000 (1.3%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Striscia la Notizia 3.878.000 (17.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.500.000 (6.8%), Un Posto al Sole 1.741.000 (7.7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.848.000 (8.2%). Su Rai2 Tg2 Post con ospite Fiorello 1.422.000 (6.3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.005.000 (4.5%) e 1.122.000 (5%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.168.000 (5.2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 693.000 (3.1%). Su Tv8 100% Italia 464.000 (2.1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità – Sfida Mondiale, dalle 18:16 alle 19:15, 3.028.000 (19.2%). Su Canale5, in replica, Caduta Libera 3.770.000 (20.8%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 3.327.000 (17.4%), Blob 1.344.000 (6.5%) e Via dei Matti n° 0: 1.171.000 (5.4%). Su Rai2 Hawaii Five-0 1.061.000 (6%) e F.B.I. 964.000 (4.7%). Su Italia1 C.S.I. 718.000 (3.6%). Su Rete4 Tempesta d’Amore 806.000 (3.8%). Su Tv8 Celebrity Chef 373.000 (1.9%). Sul Nove Cash or Trash Chi Offre di Più? 372.000 (1.9%). Su La7 Lingo Parole in Gioco 255.000 (1.4%).

Nel daytime cala un po’ di share La Vita in diretta (2.477.000 e 18.9%) per via delle partite, mentre tiene Il paradiso delle Signore (2.023.000 e 19%). Su Rai2 la partita dei Mondiali di calcio Danimarca-Tunisia, dalle 14 alle 15:58, 1.899.000 (15%), mentre Messico-Polonia, dalle 17 alle 18:55, 2.788.000 (20.5%). Al mattino sempre su Rai2 Argentina-Arabia Saudita dalle 11:01 alle 13:07 è vista da 2.090.000 spettatori pari al 22.1% di share.

In seconda serata su Rai 1 Bobo TV Speciale Qatar 614.000, (5%), Porta a Porta 375.000 (6.8%). Su Rai2 Belve 329.000 (5%), Generazione Z 144.000 (4.3%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 363.000 (6%).Su La7 DiMartedì Più 443.000 (7.3%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA