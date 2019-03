Ascolti Tv 22 marzo 2019. Con Paolo Bonolis e Carlo Conti il divertimento è assicurato

Ascolti Tv di venerdì 22 marzo 2019. La prima sfida goliardica, tutta all'insegna di risate e divertimento, tra Paolo Bonolis e Carlo Conti è stata vinta dal primo. Su Canale 5 la seconda puntata di Ciao Darwin 8 Terre Desolate, con lo scontro Gay Pride vs Family Day, è stato visto da una media di 4,2 milioni di spettatori pari al 21,8%. Rispetto a La Corrida, Bonolis è stato più lungo di 40 minuti. Carlo Conti ha concluso con 4,1 milioni di media pari al 18,6% di share. Terzo posto per Tv8 con la finale di Italia’s Got Talent 9 (6,6%). Su Rete4 Quarto Grado 5,7% di share. Su Italia 1 la partita di Qualificazione per Euro 2020 Portogallo-Ucraina 5,7%. Su La7 Propaganda Live 5%. Su Rai2 NCIS 4,6%. Sul Nove Fratelli di Crozza 4,5%. Su Rai3 il film Veloce come il Vento 3,1%.



All’ora di cena, nella fascia access, su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno sfiora i 5 milioni di media con il 19,8%. Su Canale 5 Striscia La Notizia sugli stessi livelli con 19,6%. Su Rai2 Tg2 Post 3,6%. Su Rai3 Non ho l’età 6,4% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 7,6%. Su Rete4 Stasera Italia 4,8%). Su La7 Otto e Mezzo 6,9%. Su Tv8 cresce Guess My Age Indovina l’Età 2,7%. Sul Nove Boom 1,2%.



Al mattino bene Salvo Sottile con Mi Manda Rai3 con l’8,1%. Al pomeriggio funziona la macchina da guerra di Canale5: Beautiful 19%, Una Vita 18,3%, Uomini e Donne 19,7%. Il daytime de L’Isola dei Famosi 21,1%, Amici 21,9%, Il Segreto 23,1%, Pomeriggio Cinque 17,5% di share.



In seconda serata bene su Rete 4 Donnaventura 5,55%. Sul Nove La Confessione con Peter Gomez che ha ospitato prima Maurizio Costanzo (2,1%) e poi Gue Pequeno (1,2%). Su Tv8 4 Ristoranti fa il 4,2%. © RIPRODUZIONE RISERVATA