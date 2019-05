Ascolti Tv 22 maggio 2019, Barbara d'Urso superstar con 4 milioni. È la prima della classe

Ascolti Tv di mercoledì 22 maggio 2019. Sarà pure una colossale bufala ma quando si parla del fantomatico matrimonio di Pamela Prati gli ascolti in tv lievitano. Anche perché Barbara d'Urso ha saputo tenere in piedi la trasmissione trasformando il caso in un'inchiesta con testimonianze, dibattito e retroscena. E i risultati si sono visti: ieri sera Live non è la D’Urso su Canale 5 ha vinto la serata sfiorando i 4 milioni di media spettatori e con oltre il 18% di share (picchi del 25%). Ottimo risultato tra i giovani: 24% nella fascia 15-34 anni e 25,5% sul target 25-34. Su Rai1 Duisburg Linea di sangue è stato visto dal 16,6% e 3,7 milioni. Su Rai3 Chi l’ha visto? 8,8%, su Rai2 con Shall we dance? 6,2%, su Italia1 Lethal Wapon 5,2%, su Rete4 Freedom con Roberto Giacobbo al 5%, su La7 Bersaglio mobile con Enrico Mentana al 3,7%.



Nella fascia Access prime time I soliti ignoti su Rai1 al 19,8%, Striscia la notizia su Canale5 al 19,5%, Un posto al sole su Rai3 al 7,1%, Otto e mezzo su La7 al 7%, Stasera Italia su Rete4 al 4,2%, Tg2 Post su Rai2 4,2%, C.S.I. su Italia1 al 2,5%. Nel Preserale L’Eredità su Rai1 al 22,2%, Caduta libera! su Canale5 al 22,6%. In seconda serata crescono i programmi di informazione alla vigilia delle elezioni: Porta a porta su Rai1 al 12,5%, Matrix su Canale5 all’11,46%, Linea notte su Rai3 all’8%.

Giovedì 23 Maggio 2019, 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA