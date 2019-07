Ascolti Tv 22 luglio 2019, tutti pazzi per Temptation

Ascolti Tv di lunedì 22 luglio 2019. In prima serata vince Temptation Island che sta vivendo una stagione memorabile. Il docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 è stato seguito da una media di oltre 3,6 milioni di spettatori, molti dei quali giovani, pari al 23,6% di share. Nettamente staccato Amiche da Morire trasmesso da Rai1 (2,5 milioni e 13,8%). Su Rai2 Hawaii Five-O 5,9%. Su Italia 1 The Fast and The Furious Tokyo Drift 5,4%. Su Rai3 La Meccanica delle Ombre 5,2%. Su Rete4 Gone 2,9%. Su Tv8 Agente 007 Si vive solo due volte 2,4%. Su La7 L’Impero del Sole 2,3%. sul Nove Earth From Space Le Meraviglie del Pianeta 1,8%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 17,5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 15,9%. Su Rai3 Vox Populi 5,1% e Un Posto al Sole 7,7%. Su Rete4 Stasera Italia Estate 5,5%, su La7 In Onda 6%. Su Rai2 Tg2 Post 3,9%. Su Italia1 CSI 4,6%. Su Tv8 4 Ristoranti 3,2%. Sul Nove O’ Mare Mio 0,8%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3,2 milioni e 23,6%. Su Canale 5 Caduta Libera 18,2%. In seconda serata inoltrata bene il Tg5 Notte con il 15,3% di share. Martedì 23 Luglio 2019, 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA