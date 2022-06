Ascolti Tv 22 giugno 2022, vince Chi l'ha visto? La Lezione di Vespa

Ascolti del 22 giugno 2022 in prima serata su Rai1 il film Al posto tuo con Luca Argentero, Ambra Angiolini, Stefano Fresi e Serena Rossi non vince la sfida realizzando una media di 1.979.000 spettatori pari al 12,7% di share. Ma neanche Canale5 ne approfitta e la serie L’Ora Inchiostro contro Piombo non decolla: 1.318.000 (9,1%). Il miglior risultato è per Chi l’ha Visto?, seguito su Rai3 da una media di da 1.862.000 spettatori con il 13,6% di share. Su Italia1 Chicago Fire 1.131.000 (7,9%). Su Rai2 Kalipè con Massimiliano Ossini si difende bene: 770.000 (5.2%). Su Rete4 Controcorrente 699.000 (6%). Su La7 Atlantide 387.000 (3,6%). Su Tv8 il debutto di Chi vuole Sposare mia Mamma?, il dating show con il ritorno di Caterina Balivo in prima serata 409.000 (2,7%). Sul Nove Stand Up Comici in Prova 164.000 (1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.980.000 (17,6%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.635.000 (15,5%). Su Rai2 Tg2 Post 820.000 (4,8%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.349.000 (8%). Su Rai3 Generazione Bellezza 840.000 (5,2%) e Un Posto al Sole 1.476.000 (8,6%). Su Rete4 Controcorrente 804.000 (4,9%) e 946.000 (5,5%). Su La7 Otto e Mezzo con ospite Giuseppe Conte 1.401.000 (8,3%). Su Tv8 Celebrity Chef 358.000 (2,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 217.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 The Beauty of Family Festival delle Famiglie con Amadeus e signora: 2.084.000 spettatori pari al 18,9%. Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 2.417.000 (20,1%). Su Rai2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 628.000 (4,2%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 594.000 (12,4%) con la lezione di Vespa - alla propaganda di Putin e ai suoi colleghi italiani che in passato si sono trovati alle prese con Lavrov e i portavoce del Cremlino - nell’intervista con l’anchorman russo (presentazione di 55 minuti a 901.000 e l’8,6%) al quale ha risposto per le rime senza alcuna soggezione, come invece è capitato agli altri intervistatori italiani. Su Rai3 Tg3 Linea Notte 612.000 (11,1%). Su Canale5 Tg5 Notte 474.000 (6,3%). Su La7 TgLa7 134.000 (4,6%). Su Rai2 Una Pezza di Lundini 272.000 (3,3%). Su Italia1 La Brea 355.000 (5,4%). Su Rete4 Il cuore grande delle ragazze 151.000 (5%).

