Ascolti Tv 22 gennaio 2023, Lolita Lobosco arresta tutti. Fazio meglio di Canale5

Ascolti Tv domenica 22 gennaio 2023, in prima serata su Rai1 la fiction Le Indagini di Lolita Lobosco 2 ha conquistato una media di 5.277.000 spettatori pari al 27.7% di share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa 2.268.000 (10.8%) con tanti applausi per Carlo Verdone e Che Tempo Che Fa Il Tavolo 1.294.000 (8.2%). Su Canale5 la prima tv di Thor: Ragnarok 1.713.000 (9%). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles 896.000 (4.2%), Fire Country 481.000 (2.4%). Su Italia1 Il ricco, il povero e il maggiordomo 1.087.000 (5.5%). Su Rete4 Zona Bianca 642.000 (4.3%). Su La7 Non è l’Arena 1.252.000 (8.3%). Su Tv8 4 Hotel 412.000 (2.4%). Sul Nove Only Best Comico Show 280.000 (1.4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.961.000 (23.6%). Su Canale5 Paperissima Sprint 3.162.000 (15%). Su Rai3 la presentazione di Che Tempo che fa 1.508.000 (7.3%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.368.000 (6.5%). Su Rete4 Controcorrente 816.000 (3.9%) e 864.000 (4.1%). Su La7 In Onda 1.028.000 (4.9%). Su Tv8 4 Ristoranti 692.000 (3.3%). Sul Nove Little Big Italy 463.000 (2.2%).

Nel Preserale L’Eredità Weekend 4.733.000 (25.2%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! Weekend 3.548.000 (19.2%). Su Rai2 90° Minuto 745.000 (4.7%) e 699.000 (3.8%) nei Tempi Supplementari.

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Domenica In con Mara Venier 3.091.000 (20.5%), 2.714.000 (20.1%) e 2.762.000 (20.4%) nei vari segmenti. A seguire Da Noi… A Ruota Libera con Francesca Fialdini 2.186.000 (15.1%). Su Canale5 Amici 3.428.000 (23.3%), Verissimo 2.748.000 (20.4%) e 2.846.000 (19.1%) nei Giri di Valzer. Al Mattino su Rai1 Santa Messa 1.838.000 (23%), A Sua Immagine 1.864.000 (19.6%), l’Angelus 2.378.000 (21.7%) a seguire Linea Verde 3.406.000 (23.7%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Gennaio 2023, 11:14

