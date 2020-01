Ascolti Tv 22 gennaio 2020, oltre 6 milioni e mezzo per Juve-Roma. Bene Italia's Got Talent su Tv8

Ascolti Tv mercoledì 22 gennaio 2020. Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Juventus-Roma ha superato i 6 milioni e mezzo di media spettatori pari al 24,9% di share. Su Canale 5 Chi vuol esser milionario? 2,7 milioni e il 14,6%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? sfiora i 2 milioni di media con il 9%. Su Rai2 L’Amica Geniale in replica 6,9%. Su Tv8 Italia’s Got Talent 5,9%. Su Italia 1 Jason 5,7%. Su Rete4 #CR4 La Repubblica delle Donne 4,4%. Su La7 Atlantide Speciale Una Chiesa, due Papi? 3,2%. Sul Nove Shall we dance? 1,4%.



In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia oltre 4,5 milioni con uno share del 16,8%. Su Rai2 Tg2 Post 4,8%. Su Italia1 CSI Miami 4,2%. Su Rai3 Nuovi Eroi 5,2% e Un Posto al Sole 6,5%. Su Rete4 Stasera Italia 5,6%, su La7 Otto e Mezzo 6,4%. Su Tv8 Guess my Age 3,1%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,2%.



Nel Preserale su Rai1 L'Eredità oltre 5,5 milioni di media (26,5%). Su Canale 5 Avanti un Altro! supera i 4,1 milioni con il 20,2% di share.

