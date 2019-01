Ascolti Tv 22 gennaio 2019, Adrian in calo stecca la seconda. A Rai1 scoppia il caso della Vita in Diretta superata anche da Geo

di Marco Castoro

. Adrian stecca alla seconda e cala visibilmente negli ascolti rispetto alla puntata d’esordio. Meno di 4 milioni la media di Aspettando Adrian con la presenza muta ma inquietante di Adriano Celentano sul palco. Il cartoon che mostra un Adrian in versione supereroe scende al 13% e al di sotto dei 3 milioni di media. Che di questi tempi va benissimo per le medie delle prime serate di Canale 5, tuttavia se si pensa all’investimento economico viene un po’ di prurito. La serata degli ascolti è vinta da Raiuno con il film tv Liberi di Scegliere (4,2 milioni e il 17,7% di share). Terzo posto per Italia 1 con Attacco al potere 2 (7,3%), poi nell’ordine diMartedì su La7 (6,8%), il Segreto su Rete 4 (5,8%), la serie 9-1-1 su Raidue (5,7%), #cartabianca su Raitre (5,7%). Su Tv8 Revenant 3,5%, sul Nove Annie – La Felicità è contagiosa 1,6%. Bene su Real Time Il Salone delle Meraviglie, 3,7% di share con 528.000 spettatori e l’8% di share tra le donne. Su Sky Uno Quattro Ristoranti 1,6%.Nel resto della giornata bene Striscia (19,4%) che sfrutta l’effetto Adrian e supera I Soliti Ignoti (19,1%), Avanti un altro di Paolo Bonolis va oltre il 20% e si avvicina a L’Eredità (24%). Al pomeriggio scoppia il caso La Vita in diretta: 10,9% nella prima parte e 12,5% nella seconda. Ascolti ai minimi storici, tanto da convocare una riunione straordinaria a Rai1. Il contenitore del pomeriggio condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, non solo viene quotidianamente asfaltato da Barbara d’Urso con Pomeriggio 5 (17%) ma ora si è visto superare anche da Geo di Raitre (oltre 2 milioni di spettatori e 14,1% di share).