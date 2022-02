Ascolti Tv 22 febbraio 2022, la Juve vince in tv contro Lea. Bene Rai2

Ascolti del 22 febbraio 2022. In prima serata su Canale5 l’ottavo di finale di Champions League Villarreal-Juventus è stato seguito da una media di 5.336.000 spettatori (21,2%). Su Rai1 la fiction Lea Un Nuovo Giorno da 4.655.000 spettatori pari al 20,7% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile 1.764.000 (8,9%). Su Italia1 La fabbrica di cioccolato 1.182.000 (5%). Su La7 DiMartedì 1.070.000 (5,1%). Su Rete4 Fuori dal Coro 835.000 (4,7%). Su Rai3 #Cartabianca 772.000 (3,7%) nonostante la presenza tra gli ospiti di Giorgia Meloni. Su Tv8 Italia’s Got Talent 701.000 (3,1%). Su RealTime Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio 479.000 (1,9%). Sul Nove Attacco al potere 325.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.459.000 (20,9%). Su Canale5 Striscina la Notizia 4.436.000 (17,7%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 1.569.000 (6,1%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.366.000 (5,5%) e Un Posto al Sole 1.685.000 (6,4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.818.000 (6,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.244.000 (5%) e 1.027.000 (3,9%). Su Rai2 Tg2 Post 962.000 (3,6%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 415.000 (1,6%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 429.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.896.000 (25,1%). Su Canale5 Avanti un Altro! 3.967.000 (20,8%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro Giorno 1.868.000 (14,6%), Il Paradiso delle Signore 2.102.000 (19,2%), La Vita in Diretta 2.034.000 (18%) dalle 17:07 alle 17:25 e 2.435.000 (18,5%) dalle 17:25 alle 18:42. Su Canale5 Beautiful 2.513.000 (17,2%), Una Vita 2.544.000 (18.4%), Uomini e Donne 3.025.000 (24,9%), Amici 2.154.000 (19,7%), Grande Fratello Vip 2.024.000 (18,9%), Pomeriggio Cinque 1.758.000 (15%) dalle 17:24 alle 17:38 e 2.267.000 (17,1%) dalle 17:42 alle 18:30. Su Rai2 Ore 14 627.000 (4,7%), Detto Fatto 451.000 (4,1%). Su Rai3 Geo 1.504.000 (11,2%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.050.000 (12,8%). Su Canale5 Champions League Live 1.447.000 (9,2%). Su Rai2 Tonica con Andrea Delogu 423.000 (6,6%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 344.000 (4,6%).

