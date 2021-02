Ascolti Tv 22 febbraio 2021, ormai Rai1 è in mano ai commissari

Ascolti Tv 22 febbraio 2021. Prima serata. Su Rai1 la fiction Il Commissario Ricciardi ha conquistato una media di 5.816.000 spettatori pari al 23,9% di share. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.07 - Grande Fratello Vip 5 registra una media di 3.572.000 e 20,7% (GF Vip Night della durata di 10 minuti: 1.766.000 e 31,3%). Su Italia 1 The Transporter Legacy 1.419.000 (5,7%). Su Rai3 Presa Diretta 1.339.000 (5,3%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.041.000 (5,4%). Su Rai2 Tg2 Post 667.000 (2,5%). A seguire – dalle 22.30 – un episodio di 9-1-1 con 239.000 e l’1%. Su La7 Speciale Atlantide 462.000 (1,8%) (all’interno il film Hotel Rwanda: 264.000 e 1,7%). Su Tv8 4 Ristoranti 590.000 (2,3%). Sul Nove Rocky IV 602.000 (2,4%). Sui canali Sky Sport Juventus-Crotone 1.233.000 abbonati pari al 4,5% di share.

In fascia Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti 4.958.000 (17,8%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.587.000 (16,4%). Su Italia1 CSI: Miami 1.258.000 (4,6%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.564.000 (5,8%) e Un Posto al Sole 1.790.000 (6,4%). Su Rete4 Stasera Italia 1.427.000 (5,3%) nella prima parte e 1.266.000 (4,5%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 2.132.000 (7,6%). Su Tv8 Guess My Age 496.000 (1,8%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 590.000 (2,1%).

Nel Preserale

Su Rai1 L’Eredità 5.108.000 (23,5%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.634.000 (17,3%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 3.623.000 (15,9%). Alle 20 Tg1: 6.196.000 (24,4%).





In seconda serata

Su Rai 1 Sette Storie 1.135.000 (9,5%). S’è fatta notte 379.000 (5,2%). Su Rai 3 Dottori in corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 869.000 (5,5%). Tg3 LineaNotte 504.000 (5,5%). Su Italia 1 Tiki Taka La Repubblica del pallone 540.000 (6,1%).

