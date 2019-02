Ascolti Tv 22 febbraio 2019, Speciale Uomini e Donne supera Sanremo Young. Ultima Rai2 con Ncis

Ascolti Tv di venerdì 22 febbraio 2019. Sanremo Young con Antonella Clerici conquista 3,1 milioni di media spettatori (14,4% di share) ma non è sufficiente per battere su Canale 5 Speciale Uomini e Donne – La Scelta, che sfiora la media di 3,5 milioni, pari al 17,8% di share. Su Italia 1 Transporter: Extreme 6,4%. Su Rai3 Scusate se Esisto 6,8%. Su Rete4 Quarto Grado 6,2%. Su La7 Propaganda Live 5,1%. Su Tv8 Italia’s Got Talent 5,5%. Sul Nove il ritorno di Fratelli di Crozza 4,6%. Ultima tra le reti generaliste Rai2 con NCIS 3,7% e NCIS New Orleans 3,6%.



In seconda serata non bene Povera Patria su Rai2 al 3,1%, La grande storia su Rai3 al 2,9% e Linea Notte al 4,2%. Fa meglio su Rete4 Donnavventura 5,5%. © RIPRODUZIONE RISERVATA