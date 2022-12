Ascolti Tv 22 dicembre 2022, bene la Meloni da Vespa ma Striscia la supera. La D'Amico non decolla neanche senza Del Debbio

Ascolti 22 dicembre 2022 in prima serata su Rai1 per il ciclo Purché Finisca Bene il film tv La Fortuna di Laura è stato visto da una media di 2.657.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale 5 la prima visione di In Vacanza su Marte con Boldi e De Sica 1.963.000 (12%). Su Italia 1 la prima tv di Endless 1.035.000 (5.9%). Su La7 Speciale Piazza Pulita 833.000 (4.8%). Su Rete4 Frozen Planet II Incanto di ghiaccio 769.000 (4.6%). Su Rai2 Che c’è di Nuovo 488.000 (2.5%) dalle 21.31 alle 22.07 e 559.000 (3.9%) dalle 22.07 alle 0.00. Su Rai3 Lansky 554.000 (3.3%). Su Tv8 Harry Potter Return to Hogwarts 517.000 (3.1%). Sul Nove l’ottavo di finale della Coppa di Lega Inglese Manchester City-Liverpool 428.000 (2.3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 – dalle 20.38 alle 21.21 – Porta a Porta Speciale, con l’intervista alla Premier Giorgia Meloni, raggiunge una media di 3.481.000 spettatori con il 17.5% di share. Su Canale 5 - dalle 20.44 alle 21.42 – Striscia la Notizia supera Vespa con una media di 3.843.000 e 19.3%. Su Italia1 NCIS 1.425.000 (7.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.361.000 (7%), Un Posto al Sole 1.610.000 (8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.462.000 (7.3%). Su Rete4 Controcorrente 873.000 (4.1%) e 805.000 (4%). Su Rai2 Tg2 Post 742.000 (3.7%). Su Tv8 100% Italia 579.000 (2.9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.872.000 (24.3%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.940.000 (18.8%). Su Rai2 Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo 669.000 (3.6%).

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 il Concerto di Natale dalla Camera dei Deputati 768.000 (18.3%). Su Canale 5 Mattino Cinque New, condotto da Francesco Vecchi, 975.000 (21.2%) e 908.000 (21.7%). Su Rai2 Fiorello con Viva Rai2 751.000 (16.1%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 748.000 (11.1%), a seguire la replica di Viva Radio 2! E un po’ anche Rai1 237.000 (7.8%). Su Rai2 Bar Stella 324.000 (5.2%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA