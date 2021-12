Ascolti Tv 22 dicembre 2021, con Pinocchio cominciano le favole di Natale

Ascolti Tv 22 dicembre 2021. In prima serata su Rai1 il film di Matteo Garrone Pinocchio con Roberto Benigni nei panni di Geppetto è stato visto da una media di 3.147.000 spettatori (16,4% di share). Su Rai3 Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli 1.987.000 (10,4%). Su Canale5 la serie Tutta colpa di Freud creata da Paolo Genovese, Chiara Laudani e Carlo Mazzotta con Claudio Bisio e Claudia Pandolfi 1.543.000 (7,9%). Su Rai2 la serie Mare fuori 1.208.000 (6,1%). Su Italia1 il film Now You see me I maghi del crimine 1.202.000 (5,8%). Su Rete4 Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi 774.000 (4,9%). Su La7 Eden Un pianeta da salvare con Licia Colò 497.000 (2,8%). Su Tv8 Guess My Age Christmas Edition, il game show condotto da Enrico Papi 282.000 (1,4%). Su Nove Wild Teens Contadini in erba, il teen reality gli adolescenti alle prese con la vita di campagna 234.000 (1,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.571.000 (19,3%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.518.000 (14,9%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.696.000 (7,2%). Su la7 Otto e Mezzo 1.595.000 (6,8%). Su Rete4 Stasera Italia 936.000 (4,1%) nella prima parte e 784.000 (3,3%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 847.000 (3,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.098.000 (22,1%), Tg1 4.878.000 (22,8%). Su Canale5 Caduta Libera (Replica) 2.936.000 (16,1%), Tg5 3.898.000 (18%).

In seconda serata su Rai1 Mina e Celentano 908.000 (11,9%), su Canale5 Natale a 4 Zampe 625.000 (8,7%), su Rai2 90° Minuto 357.000 (5%), su Italia1 Pressing 465.000 (6,5%).

