Ascolti Tv 22 dicembre 2020, La Vita in diretta va in Paradiso con le Signore

Ascolti Tv 23 dicembre 2020. Su Rai1 la replica di Ulisse Il Piacere della Scoperta ha conquistato una media di 3.732.000 spettatori pari al 15,9% di share. Su Canale5 la prima puntata di Fratelli Caputo 3.385.000 (14,8%). Su Rai2 Alla ricerca di Nemo 1.475.000 (5,8%). Su Italia1 Le Iene presentano: L’incredibile viaggio di Marika 1.131.000 (4,8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.897.000 (8,3%). Su Rete4 Stasera Italia News Speciale 749.000 (3,2%). Su La7 Parenti serpenti 709.000 (2,9%). Sul 20 Il signore degli anelli 475.000 (2,5%). Su RaiMovie La principessa Sissi 514.000 (2%). Sul Nove Apocalypto 444.000 (2%). Su SkySport Napoli-Torino 456.000 abbonati (1,8%). Su Tv8 Venti20… Quasi 21 94.000 (0,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.827.000 (18,5%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.146.000 (15,9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.840.000 (7,1%). Su Rete4 Stasera Italia News 1.162.000 (4,6%) nella prima parte e 1.064.000 (4%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.102.000 (4.2%). Su Italia1 C.S.I. Miami 956.000 (3,7%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.623.000 (6,2%). Su Tv8 4 Ristoranti 336.000 (1,3%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 420.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.838.000 (23,8%). Su Canale5 Caduta Libera 3.024.000 (15,2%). Su Rai3 le edizioni del TgR delle 19.35 registrano 3.065.000 (14,4%). Su SkySport Verona-Inter 1.003.000 abbonati (5,1%).

Nel daytime da segnalare la prima parte di Storie Italiane 976.000 (17,4%), Il Paradiso delle Signore 2.061.000 (18%), La Vita in Diretta 2.385.000 (17,8%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.269.000 (14,5%). Su Canale5 Sconnessi 852.000 (9,6%). Su Rai2 90° Minuto 1.056.000 (7,2%). Su Italia1 Pressing Serie A 484.000 (5,9%).

