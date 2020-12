Ascolti Tv 22 dicembre 2020, in casa Cupiello è sempre Natale

Ascolti Tv 22dicembre 2020. Su Rai1 Natale in Casa Cupiello ha conquistato una media di 5.636.000 spettatori pari al 23,9% di share. Su Canale 5 Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1 registra 1.997.000 (10,1%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.695.000 (9,3%). Su SkySport Juventus-Fiorentina 1.843.000 abbonati e 7% di share. Su Rai2 Un’Ora sola vi Vorrei… per le Feste 1.500.000 (5,7%). Su Rai3 #Cartabianca 1.178.000 (5,3%). Su Rete4 Ufficiale e Gentiluomo 940.000 (4,1%). Su La7 Speciale TgLa7 Cos’è davvero Natale 517.000 (2%). Su TV8 Caterina la Grande Seconda Parte 244.000 (1%), sul Nove G. I. Joe La Vendetta 336.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.458.000 (20,5%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.138.000 (15,5%). Su La7 Otto e Mezzo 1.833.000 (7%). Su Rete4 Stasera Italia News 1.224.000 (4,8%) nella prima parte e 1.139.000 (4,2%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 961.000 (3,6%). Su Italia1 CSI Miami 1.016.000 (3,9%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.657.000 (6,3%). Su Tv8 4 Ristoranti 373.000 (1,4%) e sul Nove Deal with It Stai al gioco 447.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.418.000 (25,9%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.301.000 (16,3%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi 508.000 (2,7%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.021.000 (13,7%).

Nel daytime di Rai1 da segnalare Storie Italiane 16%, È sempre mezzogiorno 14,5%, Il paradiso delle Signore 17,6%, La Vita in diretta 17,8%. In seconda serata Porta a Porta 12,1%.

