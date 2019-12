Ascolti Tv 22 dicembre 2019, una Rai1 da Pezzi Unici brinda in Supercoppa

Ascolti Tv domenica 22 dicembre 2019. La Supercoppa degli ascolti va a Rai1 per la partita Lazio-Juventus nel preserale e per la fiction Pezzi Unici in prima serata. Oltre 6,3 milioni di media spettatori per la finale (34,6% di share) e 4,7 milioni (22,2%) per la fiction. Su Italia 1 Le Iene Show 10,8% di share. Su Canale 5 Miracolo nella 34/a Strada 9,7%. Su Rai2 Che Tempo che Fa 8,7%. Su Rai3 Come d’Incanto 3,4%. Su Rete4 Indiana Jones e il Regno del teschio di Cristallo 4%. Su La7 Non è l’Arena Il Meglio 3,8%. Su Tv8 Tutti insieme per Natale 1,3%, sul Nove Fratelli d’Italia 1,5%.



Nella fascia Access Prime Time domina su Rai 1 Soliti Ignoti Il Ritorno 22,5% con quasi 5,3 milioni di media spettatori. A mezzogiorno cresce su Rai2 La Domenica Ventura (4,7%). Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 17,5%-18,7% nelle due parti con oltre 3 milioni di media. In seconda serata su Rai2 La Domenica Sportiva 7,5%. Lunedì 23 Dicembre 2019, 11:12

