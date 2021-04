Ascolti Tv 22 aprile 2021, a un Passo dal Cielo prima arrivano I Guardiani poi l'Isola

Ascolti Tv 22 aprile 2021. In prima serata su Rai 1 La serie Un passo dal cielo 6 I Guardiani ha registrato una media di 4.952.000 telespettatori pari al 21,6% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2.838.000 e il 16,9% (con il 18,9% tra gli under 55 e il 32% tra le donne nel target 20-24 anni). Su Rete 4 Dritto e rovescio 1.148.000 (6,1%). Su La7 PiazzaPulita 1.050.000 (5,6%). Su Rai 2 Anni 20 435.000 (1,7%). Su Rai 3 Amore criminale 1.205.000 (4,9%). Su Italia 1 il film Security 1.389.000 (5,6%). Su Tv8 il film The amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro 294.000 (1,4%). Su Nove il film E io non pago 304.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il ritorno 5.057.000 (19%). Su Canale 5 Striscia la notizia 4.643.000 (17,4%). Su La7 Otto e mezzo 1.896.000 (7,2%). Su Rete 4 Stasera Italia 1.400.000 (5,4%) nella prima parte e 1.323.000 (4,9%) nella seconda. Su Rai 2 Tg2 Post 925.000 (3,5%). Su Rai 3 Blob 1.252.000 (5,4%), Via dei Matti n.0: 1.586.000 (6,3%) e Un posto al sole 1.810.000 (6,8%). Su Italia 1 CSI 1.190.000 (4,5%). Su Tv8 Guess my age 521.000 (2%). Sul Nove Deal With It 564.000 (2,1%).

Nel Preserale su Rai 1 L’Eredità 4.409.000 (22,4%). Su Canale 5 Avanti un altro! 3.681.000 (19,6%).

