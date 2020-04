Ascolti Tv 22 aprile 2020: Scotti superstar, affonda Amadeus e Alberto Angela

Ascolti Tv mercoledì 22 aprile 2020. Su Canale 5 la replica di Tu si que Vales è stata vista da 3,8 milioni di spettatori pari al 17,6% di share. Su Rai1 la replica di Meraviglie La Penisola dei Tesori è stato seguito da quasi 3,3 milioni di spettatori pari al 12,2% di share. Su Rai2 il film Quello che veramente importa 9,7%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 8,5%. Su Italia 1 Jurassic Park III 5,9%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia 3,8%. Su La7 Mussolini Ultimo Atto 3,8%. Su Tv8 L’Uomo Bicentenario 2,1%, sul Nove RoboCop 1,5%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno in replica più di 5,1 milioni con il 17,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 5,8 milioni con uno share del 19,6%. Su La7 Otto e Mezzo 7,5%. Su Rete4 Stasera Italia 4,9%. Su Rai2 Tg2 Post 4,5%. Su Italia1 CSI 5%. Su Rai3 Non ho l’Età 4,1% e Un Posto al Sole 3,2%. Su Tv8 Guess my Age 2,7%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,5%. Nel Preserale testa a testa tra le repliche: su Rai1 L’Eredità 4,6 milioni (19,6%) e su Canale 5 Avanti un Altro! 4,4 milioni con il 19,3% di share. Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 11:58

