Ascolti Tv 22 aprile 2019. Vince Montalbano. Bene Detto Fatto, Povera Patria e Prima dell'Alba

di Marco Castoro

Ascolti Tv di lunedì 22 aprile 2019. Su Rai1 Il commissario Montalbano ha raggiunto il 22,3% e 4,7 milioni di spettatori. Su Canale5 La peggiore settimana della mia vita 8,9% e 2 milioni. Su Rai2 Made in Sud al 7,6%, su Rai3 In arte Mina al 6,8%, su Italia1 Star Wars Episodio IV 5,3%, su Rete4 Il Segreto 6%, su La7 Josephine Ange Gardien 2,8%. Su Tv8 Rocky IV 2,8%, sul Nove Little Big Italy 2,2%



Nella fascia Access prime time I soliti ignoti su Rai1 al 18,6%, Striscia la notizia su Canale5 al 16%, Un posto al sole su Rai3 al 5,7%, Otto e mezzo su La7 al 5,7%. Nel Preserale L’Eredità su Rai1 al 22,9%, Caduta libera su Canale 5 al 16,2%. Nel pomeriggio bene Detto Fatto con Bianca Guaccero al 7,3%.



In Seconda serata record per Povera Patria su Rai2 con Annalisa Bruchi al 6,7% e una conferma per Salvo Sottile che su Rai3 con Prima dell’Alba ha realizzato una puntata molto complessa, entrando nel carcere di Lecce. È stato seguito da 800 mila persone, pari al 5,5% di share. © RIPRODUZIONE RISERVATA