Ascolti Tv 22 agosto 2021, neanche la Juve ferma Liorni. La Ds surclassa Pressing

di Marco Castoro

Ascolti Tv 22 agosto 2021. In prima serata su Rai1 il film Ricchi di Fantasia con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli ha conquistato una media di 2.198.000 spettatori pari al 14,5% di share. Su Canale 5 la terza stagione in prima visione della serie spagnola Grand Hotel Intrighi e Passioni 1.454.000 (11,5%). Su Rai2 la prima puntata della dodicesima stagione di NCIS Los Angeles in prima tv assoluta 1.088.000 (6,7%). A seguire La Domenica Sportiva con Jacopo Volpi 588.000 (3,9%) nella prima parte in onda dalle 21.51 alle 22.43 e 946.000 spettatori con il 9% dalle 22.43 alle 0.30. Su Italia1 il film Din Don Una parrocchia in due 795.000 (5,3%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate 608.000 (4,4%). Su Rete4, preceduto da una presentazione di 7 minuti (494.000 – 2.4%), Pressing Serie A - in onda dalle 21.59 alle 0.54 con Massimo Callegari e Monica Bertini in conduzione e la presenza fissa in studio dell’ex Sky Riccardo Trevisani – è stato visto da 316.000 spettatori (2,9%). Su La7 Atlantide Storia di Uomini e Mondi 412.000 (3,4%). Su Tv8 Premonition 334.000 (2,2%). Sul Nove Allarme Rosso 301.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.097.000 (19,4%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.046.000 (12,8%). Su Rai3 l’incontro di Pallavolo Femminile Italia-Ungheria 832.000 (5,4%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 787.000 (5,1%) nella prima parte e 844.000 (5,2%) nella seconda. Su Italia1 NCIS 760.000 (4,8%). Su La7 Meraviglie Senza Tempo 398.000 (2,5%). Su Tv8 Quattro Ristoranti 496.000 (3,1%).

Nel Preserale Marco Liorni più forte della Juve che in contemporanea era in onda su Dazn: su Rai1 Reazione a Catena 3.191.000 (24,9%). Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia 1.210.000 (9,7%). Su Rai2 – dalle 18.21 alle 19.42 – Novantesimo Minuto con Marco Lollobrigida 450.000 (4%). Su Rai3 le news della TgR 1.882.000 (14,1%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA