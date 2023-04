Ascolti Tv 22 aprile 2023, neanche con la finale il Cantante Mascherato si avvicina ad Amici

Ascolti Tv 22 aprile 2023, in prima serata su Rai1 la finale de Il Cantante Mascherato, in onda dalle 22:22 alle 1:37, ha conquistato una media di 2.223.000 spettatori pari al 20.4% di share (Tutti in Maschera, dalle 21:35 alle 22:22, a 2.838.000 e il 15.9%). Neanche nella finale il programma, orchestrato dall'impeccabile Milly Carlucci, è riuscito a superare il competitor Amici. Del resto era prevedibile. La scelta di mandare in onda il programma al sabato e non al venerdì non è stata felice. Su Canale5 Amici, dalle 21:25 alle 00:19, è stata seguita da una media di 4.038.000 spettatori con share del 26.5%. Su Rai2 F.B.I. 1.143.000 (6.3%) e F.B.I. International 965.000 (5.8%). Su Italia1 Jurassic Park III 812.000 (4.6%). Su Rai3 Quinta dimensione. Il futuro è già qui 727.000 e 4.6%. Su Rete4 la novità Sette Giorni debutta con 386.000 spettatori pari al 2.3%. Su La7 Eden Un pianeta da salvare 540.000 con il 3.5%. Su Tv8 4 Hotel 359.000 (2.1%). Sul Nove Chernobyl Fuga dall’inferno 324.000 (2.1%). Su Rai4 The Gangster, The Cop, The Davil 240.000 (1.4%). Sul 20 Il caso Thomas Crawford 527.000 (3.1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Affari Tuoi 4.148.000 (23.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.392.000 e 19.5%. Su Rai2 Tg2 Post 676.000 (3.8%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.181.000 (6.9%). Su Rai3 Le Parole 1.257.000 e 7.1%. Su Rete4 Controcorrente 620.000 (3.7%) e 572.000 (3.2%). Su La7 In Onda 752.000 (4.3%). Su Tv8 4 Ristoranti 507.000 pari al 3%. Sul Nove Fratelli di Crozza 270.000 (1.6%).

